Charlie Chaplin : le tout premier Oscar d'honneur et... une histoire incroyable après sa mort

16 mai 1929, à Hollywood, à l’hôtel Roosevelt se tient la première cérémonie des Oscars. Pas encore de tapis rouge, pas de retransmission à la radio ni, bien entendu, à la télévision. Pas de longs discours, ni de remerciements kilométriques : en tout et pour tout, la cérémonie ne durera que quinze minutes. Puis place au Champagne et aux bons petits plats pour les 250 convives. Il faut dire que le suspense n’était pas à son comble puisque, pour ce coup d’essai, l’annonce des lauréats avait été faite dans la presse, au cours des semaines précédentes.

Cette première édition couronne le film Les ailes, Emil Jannings reçoit l’Oscar du meilleur acteur et Janet Gaynor celui de la meilleure actrice. Mais qui se souvient encore de ces noms-là aujourd’hui ?

Il en est un, en revanche, que personne n’a oublié. C’est celui de ce petit bonhomme d'un mètre soixante-cinq, qui, d’emblée, rafle une statuette d’honneur pour son film Le cirque. Une récompense qui lui est remise tout à la fois pour "sa polyvalence et son génie à jouer, écrire, mettre en scène et produire Le cirque", comme le déclare le maître de cérémonie, Monsieur Douglas Fairbanks. Le lauréat s’appelle Charlie Chaplin, il fête ses 40 ans le 25 décembre de cette année-là. Et on est loin, très loin, d’avoir fini d’entendre parler de lui.

L'Heure H dresse le portrait du premier grand nom du cinéma hollywoodien, en explorant tant sa vie publique que privée. Ses premiers films, la création de Charlot, les raisons de son succès, ses romances, ses travers, son passage du cinéma muet au parlé jusqu'au... vol de son cercueil.