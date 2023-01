Charlie Bruneau : "On ne prend pas assez soin du costume dans les fictions françaises"

De costumière à actrice

Comédienne depuis près de 22 ans, Charlie Bruneau ne se destinait pas forcément à cette carrière. Elle a en effet débuté la vie active en tant que costumière. "Quand j’ai passé mon bac, j'ai hésité entre des études d'acting ou de costumière. J’ai choisi la deuxième option, car j’étais vraiment passionnée. Je me suis éclatée dans ces études. Et puis, quand j'ai commencé à travailler, j’ai eu rapidement des opportunités pour jouer, faire des petites rôles".

Sa première apparition sur grand écran se fait dans Ceci est mon corps, portrait d'un jeune homme aspirant à être acteur (lui aussi !) avec Louis Garrel et Jane Birkin. Elle n'y fait qu'un bref passage, mais elle prend très vite goût au métier de comédienne. "Pendant deux ans, j’ai fait les deux. Et puis, ça a bifurqué, car ce qu’on me proposait en tant que comédienne était beaucoup plus rigolo que ce qu’on me proposait en tant qu'habilleuse".