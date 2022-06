Charles : son album a été réalisé par plusieurs noms bien connus de la scène pop-rock belge

Car ce premier album ne comporte pas les titres de son EP mais bien des sons totalement inédits. Plusieurs extraits, comme Never Fair ou Miss You When You’re There ont été récemment présentés dans Le 8/9.

Derrière ce dernier titre se cache son ancien coach de The Voice Belgique, Matthew Irons mais aussi un talent qu’elle avait affronté en demi-finale du télécrochet, Ola Polet. D’autres artistes bien connus comme Julien Joris et Benoît Leclercq de Delta, ont travaillé à la composition et à l’écriture de l’album.

Until we meet again se présente a fortiori essentiellement comme un album pop-rock, l’univers qui collait déjà à la peau de Charles. Toutefois, ce single décliné en piano-voix révèle une influence plus soul et pop propre à Adele, une artiste qu’a beaucoup écouté l’auteure-compositrice-interprète belge. "Quand j’étais petite notamment j’adorais Adele, Christina Aguilera, Lady Gaga je suis super fan et je me retrouve là-dedans. Je ne dis pas que j’ai une technique vocale aussi bonne qu’elles, ça c’est sûr. Mais j’ai une voix bien portante […] Je me suis vite identifiée à cela et elles ont clairement été des modèles" a-t-elle révélé à Bruno Tummers.

Charles s’est aussi entourée à la production de l’ingénieur du son Pieter de Wagter - qui a mixé Multitude de Stromae - et de Jeroen De Pessemier, le leader du groupe électro The Subs, qui a notamment produit Oscar & The Wolf.