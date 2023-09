Charles Pépin : « Il y a autant de présence du passé que d’émotions »

Qui n’a jamais été troublé par ces réminiscences du passé qui peuvent s’inviter dans notre quotidien ? Ces fameuses madeleines proustiennes qui surgissent sans crier gare au détour d’une mélodie, d'une saveur ou d’un parfum, autant de révélateurs de souvenirs qui reconvoquent par-là même l’émotion qui y est associée : regrets, remords, nostalgie, culpabilité mais aussi joie, plaisir et tutti quanti ! Ces présences du passé sont évidentes pour la plupart d’entre elles, mais ils en existent d’autres qui se manifestent de manière plus insidieuse, nous dit Charles Pépin :

Il y a les règles de vie implicites, les schémas de pensée, les habitudes, les préjugés, les visions du monde, les conceptions de soi, des autres, de l’amour…

Autant de conceptions dont nous avons hérité, soit par notre éducation, notre environnement psychosocial, notre milieu, mais aussi par notre vécu et des schémas que nous avons mis en place "en réaction à", parfois même à notre insu. La question est, selon Charles Pépin : que faire de ces présences du passé ? Faut-il s’en débarrasser en claquant des doigts et en disant d’un ton péremptoire "le passé c’est le passé !" ? Ou au contraire, faut-il absolument s’y accrocher, essentialiser ce passé et y voir son identité ? Charles Pépin réfute ces deux approches et nous propose plutôt de trouver "la bonne distance, de se tenir à égale distance de ces deux écueils, de ces deux excès, un peu dans un esprit grec ou le juste milieu est un sommet". Ce n’est qu’à cette condition d’après lui que nous pourrions accéder à la clef du bonheur… et de la liberté !