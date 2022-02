Charles Pathé et Léon Gaumont, premiers géants du cinéma" seront dans "Le temps d'une histoire"

Se livrant une concurrence acharnée, l’invention de l’un aiguillonnant l’inventivité de l’autre, ils construisirent chacun un empire et ouvrirent à Paris les premières salles de cinéma, véritables palais où se pressait un public fasciné. De 1895 à 1914, les saynètes muettes, grivoises, naïves ou à trucages, dont raffolait la foule des foires, cédèrent la place à des œuvres plus abouties où le burlesque de Max Linder – que Chaplin prit pour modèle – le disputait aux séries à succès (Fantômas, Les Mystères de New-York, Les Vampires, etc.). La Première Guerre mondiale porta un coup terrible aux deux hommes, puis l’irrésistible ascension d’Hollywood leur asséna le coup de grâce. Dans les années 1920, Pathé céda son empire à Bernard Natan et Gaumont dut s’allier à la Metro-Goldwyn-Mayer. Contre toute attente, retraités sur la Riviera, tous deux lièrent une sincère amitié. Composé de remarquables archives et de nombreux extraits de films, ce documentaire dresse un portrait sensible des deux géants du cinéma et éclaire d’un jour nouveau l’aube du septième art.