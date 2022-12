Charles Pathé et Léon Gaumont : les magiciens du 7ème art

Pathé et Gaumont: deux signatures qui traversent le XXème siècle et brillent encore dans les salles obscures. Mais qui se souvient que derrière ces deux noms, se cache l'aventure extraordinaire de deux hommes qui ont révélé au monde la magie du cinéma, l'ont fait vivre pour tous et bien au­ delà des frontières de la France? Certes, Charles Pathé et Léon Gaumont n'ont pas inventé le cinéma, ce sont les frères Lumière qui en ont la paternité. Mais ils ont su l'industrialiser, le perfectionner, le développer avec un prodigieux talent de visionnaire, à une époque où pas un industriel n'aurait misé un centime sur cette attraction de foire. C'était en 1895.