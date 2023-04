Charles Munster sur les traces de son frère Grégoire : "Je rêve de rouler dans une voiture de pointe en WRC"

Fils de Bernard Munster, ex-pilote de rallye, mais aussi frère de Grégoire Munster, pilote officiel M-Sport (Ford) en WRC2, Charles Munster a toujours été bercé par le vrombissement des moteurs. Pas étonnant dès lors de voir le jeune Verviétois, âgé de 21 ans, suivre les traces du paternel et du frangin. Après avoir été sacré champion de Belgique dans la catégorie junior, Charles dispute cette année sa première saison complète en BRC, le championnat de Belgique des rallyes, avec à ses côtés Xavier Portier, l’ex-copilote de Stéphane Lefebvre, le champion de Belgique en titre. Après avoir terminé 5e du rallye Terre des Causses (manche du championnat de France) dans l’Aveyron, Charles Munster sera au départ du TAC Rally, ce week-end à Tielt au volant d’une Hyundai i20 Rally2. A l’aube d’une carrière qui s’annonce prometteuse, le jeune pilote verviétois ne manque pas d’ambitions…

Charles Munster, devenir pilote de rallye, c’était une évidence pour vous ?

" Certainement. J’ai toujours voulu faire du sport automobile. Je suis issu d’une famille de pilotes. J’ai été baigné dans cet univers depuis mon plus jeune âge grâce à mon père, Bernard, qui était un pilote de rallye assez spectaculaire à l’époque. Il aimait bien faire des travers et partir en glisse. Je l’ai suivi un peu partout en Belgique et à l’étranger. Et puis, mon frère, Grégoire, a commencé deux ans avant moi avec un certain succès. C’était donc logique que j’emboîte le pas. A 18 ans, je n’avais qu’une seule envie, celle d’être dans le baquet d’une voiture de rallye. C’était il y a tout juste trois ans. J’ai directement contracté le virus qui ne m’a plus lâché ".

Vous êtes Belge, et pourtant vous roulez sous licence luxembourgeoise ?

" Oui parce que je possède la double nationalité vu l’origine de mes parents. Mon père est Belge mais ma Mère est Luxembourgeoise. Comme mon frère, je suis Belgo-luxembourgeois. Grégoire est d’ailleurs soutenu par le Comité Olympique Luxembourgeois. Il n’y a pas une fédération meilleure que l’autre mais on est très bien suivis au Grand-Duché. C’est pour cela qu’on roule sous licence luxembourgeoise même si j’ai disputé une saison sous licence belge à mes débuts ".

En trois ans à peine, la progression est assez impressionnante ?

" Je pense en effet que j’ai connu une belle évolution. En sports moteurs, et en rallye en particulier, le processus est assez long. On n’a pas vraiment l’occasion de se tester en dehors des manches auxquelles on participe. Il faut travailler sans cesse pour continuer à gravir les échelons mais sans brûler les étapes pour autant. Je trouve que c’est encourageant même si je garde bien les pieds sur terre ".

Votre carrière a toutefois démarré en trombe avec ce titre de champion de Belgique Junior décroché il y a deux ans à peine ?

" Nous avons en effet été sacrés champions de Belgique junior en 2021 avec une Opel Corsa. C’était une saison fantastique. L’an dernier, toujours avec la Corsa, on a participé à deux manches du championnat de Belgique senior et ça s’est plutôt bien passé. Et cette année, on va franchir un nouveau cap en prenant part au championnat avec le soutien de Hyundai. C’est la première fois que je suis soutenu par l’importateur et la branche Motorsport de cette marque. C’est un honneur mais aussi une très belle opportunité pour moi ".

Un nouveau cap grâce à Hyundai Motorsport

Concrètement en quoi consiste le soutien de Hyundai Motorsport ?

" On a tout d’abord une aide financière, ce qui n’est pas négligeable. Et puis, il y a le soutien médiatique de Hyundai qui nous procure une certaine visibilité. Mais on a surtout un très beau programme cette saison avec la Hyundai i20 Rally2. Une voiture qui est très performante. On va donc participer aux principales manches du championnat de Belgique, 6 au total et 2 manches de la Cup, mais aussi à quelques épreuves du championnat de France, sur terre. On a d’ailleurs bien démarré avec un Top 5 au rallye de Terre des Causses le week-end dernier. C’était vraiment une belle expérience sur ce type de parcours. Le but est d’apprendre afin de s’améliorer au fur et à mesure des rallyes pour se rapprocher du groupe de tête en fin d’année ".

Cela veut dire que Hyundai croit en Charles Munster ?

" Je n’irai pas jusque-là mais j’espère que c’est un peu ça. Je me sens en tout cas privilégié avec le statut de Customer Junior Driver de Hyundai. Nous ne sommes que 4 jeunes pilotes dans le monde à avoir ce label. Maintenant, c’est à moi de prouver à Hyundai qu’ils ont fait le bon choix en obtenant de bons résultats ".

Je suis la version 2 de mon frère Grégoire

Vous marchez ainsi sur les traces de votre frère Grégoire ?

" On peut dire ça, d’autant plus qu’il était chez Hyundai l’an dernier. Je suis un peu sa version 2 mais nous ne sommes pas les mêmes pilotes. On a chacun notre style de pilotage et même dans la vie de tous les jours, nous sommes très différents. Je suis un peu plus cool et moins prise de tête. Je prends la vie comme elle vient alors que Grégoire est plus cérébral et réfléchit plus. Donc, le but n’est pas de me comparer à mon frère mais d’évoluer de mon côté pour un jour me retrouver dans le même championnat que lui, avec le même type de voitures ".

Cela vous embête qu’on vous compare à lui ?

" Non, pas spécialement, je m’y attends et je commence à avoir l’habitude. La comparaison est presque inévitable mais ça ne me dérange pas, maintenant il faut comparer ce qui est comparable ".

Cette saison, vous allez découvrir la plupart des manches du BRC mais vous allez aussi vous mesurer aux ténors du championnat ?

" Exactement. Je connais déjà plusieurs de ces rallyes mais je vais aussi en découvrir d’autres, comme Ypres par exemple. Un rallye prestigieux que j’ai toujours apprécié et je m’en réjouis. Et puis, le niveau du BRC n’a jamais été aussi relevé. A peu près, tous les meilleurs pilotes belges, hormis Thierry Neuville et mon frère Grégoire, y participent. Il va donc falloir s’accrocher pour rivaliser avec des pilotes expérimentés comme Gino Bux, Adrian Fernemont ou encore Cédric Cherain qui connaissent bien leur voiture mais aussi les différents parcours. Le championnat de Belgique est réputé. C’est une bonne chose pour nous. On va devoir élever notre niveau pour suivre le rythme ".

Mon objectif est de me rapprocher du groupe de tête du BRC

Quels seront les objectifs cette saison en BRC ?

" Il y a tout d’abord une période d’apprentissage mais j’espère surtout progresser au fil de la saison afin de réduire l’écart avec les meilleurs et puis essayer d’intégrer le groupe de tête. C’est un beau challenge qui nous attend ".

L’avantage est de pouvoir bénéficier des conseils familiaux ?

" Exactement. Papa m’aide surtout sur les aspects techniques, notamment le choix des pneumatiques. Son expérience est toujours bonne à prendre. Maintenant, il n’a jamais roulé en Rally2. Pour la conduite, les conseils viennent plutôt de Grégoire qui a roulé récemment avec ce type de voitures. Notamment en ce qui concerne la vitesse et l’efficacité ".

Aider l’Association Make A Wish me tient particulièrement à coeur

Vous évoluez dans une structure familiale, celle de BMA en compagnie d’autres pilotes et vous roulez aussi pour la bonne cause ?

" Oui, cette année, on a créé un team avec Cédric Cherain et Bastien Rouard qui s’appelle BMA Hyundai Junior Team. Cela s’apparente un peu à une Junior Academy. On aura sur chaque course des stagiaires en mécanique et en logistique mais aussi des futurs ingénieurs qui vont découvrir l’envers du sport automobile. Et puis, nous allons surtout aider la fondation Make A Wish. Une association qui aide les enfants qui souffrent de maladies assez graves. Cela nous tient fortement à cœur d’aider cette association. Le but est d’aider un de ces enfants à réaliser son rêve et de donner un chèque en fin d’année à cette association ".

On sent que vous êtes sensible à cette cause ?

" Oui, car j’ai aussi été touché par la maladie. Quand j’avais cinq ans, on m’a diagnostiqué un cancer du rein. J’ai ensuite fait une rechute mais je n’ai gardé aucunes séquelles même si je vis avec un seul rein. Je peux pratiquer du sport et faire du rallye. J’ai donc eu de la chance mais j’ai vraiment envie d’aider ces enfants à réaliser leurs rêves et à aller de l’avant ".

En parlant de rêve, quel est le rêve de Charles Munster ?

" Mon rêve serait de me retrouver un jour dans une voiture de pointe en WRC, le championnat du monde des rallyes. C’est un rêve et un objectif mais je sais aussi que les places sont chères et qu’il y a peu d’élus. C’est pour ça qu’il faut être 10.000 fois plus motivés que les autres pour y arriver. Et si mon frère en fait partie, c’est encore mieux. Ce serait incroyable d’avoir 2 Munster en WRC ".