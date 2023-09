Charles Michel appelle à l’arrêt immédiat de l’opération militaire au Karabakh

L’Azerbaïdjan a jugé mardi une paix possible avec l’Arménie en cas de retrait arménien "total" de la région du Nagorny Karabakh, territoire azerbaïdjanais contrôlé par des séparatistes arméniens où Bakou vient de lancer une opération militaire. "Le seul moyen de parvenir à la paix et à la stabilité dans la région est le retrait inconditionnel et total des forces armées arméniennes de la région azerbaïdjanaise du Karabakh et la dissolution du prétendu régime" séparatiste, a indiqué la diplomatie azerbaïdjanaise dans un communiqué.