Charles Manson : le criminel gourou

Condamné à perpétuité pour avoir ordonné à ses adeptes de tuer 7 personnes, Charles Manson a entaché les 60’s, il a détruit la vague hippie en 2 nuits de massacre. L'horrible criminel fait pourtant l’objet d’un culte malsain, comme s'il n'était plus qu'un représentant de la contre-culture.

Avec une gueule mi-christique mi-satanique, ce charmeur et manipulateur incarne une espèce de culte de la terreur. Sa croix en forme de X sur le front, symbole de sa déconnexion d’avec la société, fait sa singularité. Il a grandi dans la marginalité et a appris dès l’adolescence l’art de la manipulation mentale et en est devenu un expert. Manson est rapidement passé par la case prison et du haut de son mètre 57, il a appris à se protéger par la rhétorique : "il disait qu’il apprenait à dire aux gens ce qu’il voulait savoir sur eux-mêmes" raconte une journaliste dans ce documentaire. Il découvrira ensuite la scientologie et celle-ci lui servira à fonder plus tard sa propre secte. Mais c’est aussi grâce à la musique que le criminel fait ses armes : la Beatlemania rassemble tout le monde, les filles sont en transe, Manson est fasciné par la puissance de ce succès.

En 1967, sorti de prison, il rejoint les hippies de San Francisco et s’intègre parfaitement au mouvement, convainquant une vingtaine de jeunes un peu paumés de le suivre. Mais la recherche d’une vie en harmonie chère au mouvement hippie va virer en secte : ces jeunes gens faibles vont se mettre à lui obéir au doigt et à l’œil. Les filles le voient comme un père et qui veulent qu’il soit toujours content. Le leader va aussi profiter du contexte de révolution sexuelle pour jouer de son aura sexuelle et enrôler les jeunes filles à coups de LSD. Et il va mettre en place un système de privation, et surtout de privation de sommeil. Manson les réveille en pleine nuit pour leur inculquer ses croyances, et parmi elles, l’apocalypse prochaine. Et pourquoi ne le croiraient-ils pas puisque les Beatles en parlent eux-mêmes dans leur chanson Helter Skelter ! ? Une interprétation délirante de la chanson par le manipulateur quant aux présages d’une guerre raciale, début de l’apocalypse, et qui lui fait dire que bientôt, les Noirs massacreront les Blancs, et seuls lui et ses adeptes en sortiront vivants en se cachant dans le désert. Ça peut prêter à sourire mais son pouvoir de persuasion est puissant.