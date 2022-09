Charles Manson : l'histoire d'un procès hors-norme et plein de rebondissements

Le 29 mars 1971, aux alentours de 13h, la cour du tribunal de Los Angeles condamne à mort Charles Manson et les quatre assassins de l’une des actrices les plus connues de l'époque : Sharon Tate, épouse de Roman Polanski.

Un an plus tard, cette peine sera commuée en prison à vie, et bien qu’il soit décédé dans sa prison d’état en 2017, Charles Manson, le gourou de la 'Famille', comme on l’appelait, continue de hanter l’imaginaire collectif.

Retour sur le procès le plus coûteux de toute l’histoire des États-Unis, qui s’est tenu au cœur d’une Amérique post-hippie traumatisée par les agissements de Charly et de sa bande. Au total, 8 personnes seront victimes des crimes rituels de la Manson Family qui voit dans le titre Helter Skelter des Beatles, l'annonce d'une guerre raciale entre blancs et noirs.