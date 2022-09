Charles, Lubiana et Saule en direct du Fly Away Festival : ils vous parlent de leur expérience en Sicile

Charles, Lubiana et Saule en direct de Sicile depuis le Fly Away Festival. Dans Le 8/9, ils vous expliquent ce qui fait de ce festival une expérience unique pour eux mais aussi pour les festivaliers.

Au Fly Away, 900 festivaliers Belges partent en vacances à l’étranger avec des artistes Belges aussi. Le festival est très vite complet car les places sont réservées en priorité aux personnes qui sont déjà venues. Et comme le public aime beaucoup, c’est très vite soldout.

Les festivaliers et les artistes cohabitent ensemble dans le Club Med, vont aux mêmes concerts, participent aux mêmes activités, Pour Charles, "c’est cool, on a une proximité avec tout le monde ils [les festivaliers] viennent nous parler, on a la chance de faire une petite papote avec eux au-delà de juste faire des photos". Lubiana rajoute, "ce qui est chouette aussi c’est que le site est vachement grand donc y a plein de scènes différentes, y a la scène face à la plage, y a l’amphithéâtre, y a la scène sous l’arbre, donc c’est aussi chouette, ça permet d’avoir plein d’ambiances différentes."

Saule est un habitué et nous livre quelques conseils : "Moi j’y suis allé effectivement sur la deuxième édition et tout l’exercice pour les artistes, c’est que quand tu reçois ton horaire, si tu vois que tu joues le quatrième jour, il faut bien profiter les 3 premiers". C’est d’ailleurs le cas de Charles cette année.

Le Fly Away permet aussi aux artistes de discuter ensemble, d’apprendre à se connaître et ça leur permet également de se produire en duo par exemple Saule et Lubiana vont chacun faire un duo aujourd’hui avec Cali, Charles fera un duo demain avec Sharko et invite Ola pour un duo lors de son concert. Qui sait, peut-être allons-nous découvrir des duos inédits.