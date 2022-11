Charles Lloyd, l'alchimiste

Saxophoniste autodidacte depuis l’âge de neuf ans, né à Memphis (Tennessee) le 15 mars 1938, Charles Lloyd accompagne le jazzman Coleman Hawkins et les chanteurs de blues et rhythm’n’blues Howlin' Wolf, B.B. King et Bobby Blue Bland avant d’étudier la musique classique à l’Université de Californie en 1956, et de jouer à Los Angeles avec Ornette Coleman, Eric Dolphy, Bobby Hutcherson ou Gerald Wilson.

Premier musicien de jazz à vendre plus d’un million d’exemplaires d’un album ("Forest Flower" 1966), Lloyd a partagé les scènes des The Doors, Byrds, The Beach Boys et autres Grateful Dead, influençant considérablement d’autres musiciens, tel Miles Davis.