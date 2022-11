Charles Leclerc vice-Champion du Monde après un sans-faute à Abu Dhabi : "Maintenant, se battre pour le titre !"

Charles Leclerc a réussi son pari, dimanche à Abu Dhabi : le Monégasque a réussi à terminer à la deuxième place du dernier Grand Prix de la saison et à devancer le Mexicain Sergio Pérez pour devenir vice-Champion du Monde de Formule 1, alors que Checo partait avec les faveurs des pronostics avant le départ de la course.

"Je suis vraiment très heureux, s'est exclamé Charles Leclerc après avoir décroché ce titre honorifique. La semaine n'a pas été facile pour l'équipe, avec toutes les rumeurs (celles du départ de Mattia Binotto, ndlr), la pression pour conserver la deuxième place des championnats pilotes et constructeurs... Réussir à se montrer aussi performant dans cet environnement, cela veut dire beaucoup de choses pour moi ! On a fait du très bon boulot, parce qu'en vitesse pure, je ne pense pas qu'on pouvait battre les deux Red Bull. Mais on a mis en place un plan qu'on a réussi à suivre à la perfection, on a réussi à mettre Checo sous pression et à le pousser à faire deux arrêts, c'est exactement ce qu'on voulait ! On a fait une course parfaite avec un seul changement de pneus et on a réussi à le battre grâce à notre stratégie. C'était une très bonne dernière course, et j'espère continuer sur cette lancée en 2023 et être en mesure de me battre pour le titre."