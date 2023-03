Charles Leclerc sur les rumeurs de crise chez Ferrari : “Certains essayent déjà de nous déstabiliser“

À Bahreïn, la Scuderia Ferrari a vécu un début de saison pour le moins compliqué. Non seulement l’écurie italienne a rapidement compris qu’il serait difficile de soutenir le rythme de course des Red Bull, mais en plus de cela, Charles Leclerc a été contraint à l’abandon alors qu’il occupait la troisième place de la course. Son équipier Carlos Sainz s’est quant à lui classé quatrième limitant ainsi légèrement la casse pour les rouges.



Mais ce premier rendez-vous de la saison n’a pas de quoi rassurer les troupes de Fred Vasseur, le directeur d'équipe, d’autant que le team doit procéder au remplacement d’un composant électronique qu’elle avait déjà dû changer à Bahreïn. Cette opération n’étant autorisée qu’une seule fois par saison, le vice-champion du monde écopera de 10 places de pénalité sur la grille de départ de Djeddah. “Je ne vais pas vous dire que j’ai sauté de joie en l'apprenant, a régi Leclerc au micro de la RTBF. Ça ne fait pas plaisir, mais on ne peut pas y faire grand-chose. On a déjà cassé deux unités de contrôle électronique à Bahreïn, donc on n’a pas le choix de prendre une pénalité. Mais ça n’entame pas du tout ma motivation. Ça me donne envie de faire quelque chose de bien en partant un peu plus derrière.“