Charles Leclerc satisfait après les débuts de la nouvelle Ferrari : "Des tests positifs pour une voiture toute neuve !"

La Scuderia Ferrari a passé une très bonne semaine du côté de Barcelone, où s'est déroulée de mercredi à vendredi la première séance d'essais d'avant-saison de Formule 1. La Ferrari F1-75 s'est montrée fiable et a permis aux deux pilotes de l'écurie italienne, Carlos Sainz et Charles Leclerc, d'accumuler de nombreux tours de piste et de précieuses données qui seront minutieusement étudiées avant la deuxième et dernière session de tests hivernaux, qui se déroulera du 10 au 12 mars à Bahreïn.

"Ces tests ont été plutôt positifs pour nous, a souligné Charles Leclerc. Pas au niveau de la performance, parce qu'elle ne veut rien dire pour l'instant, mais au niveau des tours et des tests accomplis. Pendant ces trois journées de tests, on a eu relativement peu de problèmes. C'est positif pour une voiture toute neuve, mais il faut continuer à bosser et déjà se concentrer sur Bahreïn et les trois prochains jours d'essais."