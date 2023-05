Charles Leclerc : sa composition au piano remporte un véritable succès sur les plateformes d’écoute

Saviez-vous que Charles Leclerc maniait aussi bien la pédale d’un piano que celle d’une Formule 1 ? Le pilote monégasque, vice-champion du monde 2022, a sorti fin avril son premier "single", une pièce de sa composition jouée au piano, qui s’est déjà hissée dans le Top 10 mondial d’Itunes.

Les pilotes de Formule 1 ont des talents artistiques cachés. En 2020, nous avions pu découvrir que Lewis Hamilton, septuple champion du monde, était aussi un pianiste amateur. Invité dans les locaux parisiens de Steinway & Sons, le pilote britannique avait rencontré le pianiste Lang Lang et avait joué au piano l’introduction de la chanson Someone like you d’Adèle.

Et ce n’est donc pas le seul pilote de Formule 1 à taquiner la pédale de piano. Charles Leclerc, pilote monégasque de l’écurie Ferrari, a lui aussi un talent certain pour le piano. Le 25 avril dernier, Leclerc a diffusé sur ses réseaux et sur les plateformes d’écoute en ligne une version orchestrale d’une de ses compositions au piano. En quelques jours, la pièce comptabilise des millions d’écoutes sur les différentes plateformes, un succès "inattendu" pour le pilote monégasque.