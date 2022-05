Charles Leclerc s’écrase dans les rails à Monaco avec la mythique Ferrari de Niki Lauda

Et Leclerc a perdu le contrôle arrière de la monoplace avant d’aller heurter les barrières. "Quand tu penses que tu as déjà eu toute la malchance possible à Monaco et que tu perds les freins à la Rascasse avec l’une des Ferrari les plus emblématiques de la F1… ", a tweeté le Monégasque.

En 2018 et 2019, il avait abandonné lors de la course et en 2021, malgré la pole position, Charles Leclerc n’avait pas pris le départ suite à un problème de transmission. Espérons que la cuvée 2022 réussisse mieux au pilote Ferrari.