Charles Leclerc revigoré par le break estival : "Le titre ? J'y crois à fond !"

"Pour s'améliorer, on doit faire comme en 2020 et 2021. Peu de personnes pensaient qu'on allait de nouveau pouvoir se battre pour des victoires en 2022. On l'a fait en essayant de faire le meilleur job possible course après course afin de comprendre nos faiblesses en vue de les améliorer. C'est ce qu'on compte faire durant cette deuxième partie de saison. J'y crois à fond et j'y croirai jusqu'au bout ! On va se concentrer course par course et d'essayer de les gagner les unes après les autres. J'espère que ça paiera à la fin de l'année", a-t-il aussi précisé.