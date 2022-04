Charles Leclerc, patron en Australie : "La voiture était redoutable, je suis tellement heureux"

Le Monégasque Charles Leclerc (Ferrari), parti en pole position et dominateur de bout en bout, a remporté dimanche le Grand Prix d'Australie, devançant la Red Bull du Mexicain Sergio Perez dans cette 3e manche du championnat du monde de Formule 1.

Le Britannique George Russell (Mercedes) complète le podium à l'issue d'une course marquée par l'abandon du champion du monde en titre, le Néerlandais Max Verstappen (Red Bull), victime d'un problème mécanique.

"En F1, c'est la première fois que je gagne en pouvant contrôler la course. J'ai livré un très bon week-end, c'est vrai, car la voiture est au top. En condition de course, elle était redoutable, on a su gérer les gommes aussi. Je suis tellement heureux. Lors du deuxième restart, j'avais un peu de sous-virage. Je sentais que ça allait être difficile de garder la première position face à Verstappen. J'ai retrouvé de l'adhérence après quelques virages et la performance était de retour", a indiqué Leclerc après la course.

"On n'est qu'au troisième GP de la saison, c'est difficile de se projeter au championnat. La voiture fonctionne bien, elle semble fiable. On n'a jamais été dans cette position. J'espère que ça va continuer et qu'on pourra lutter pour le championnat. Les dernières saisons étaient très compliquées pour le team et pour moi. Je suis très heureux de pouvoir être dans cette position aujourd'hui", a ensuite précisé le pilote monégasque, leader du championnat du monde.