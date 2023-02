Charles Leclerc : "On ne peut pas comprendre où on en est après un ou deux tours dans une voiture."

Après avoir terminé deuxième du championnat constructeurs l'année dernière, c'est le début d'une nouvelle ère pour Ferrari qui est désormais dirigée par Frédéric Vasseur. Le nouveau directeur est bien connu de Charles Leclerc, eux qui ont déjà collaboré dans le passé.

"Il a une approche qui est un peu différente donc c'est sûr qu'il y a des différences. Par contre, il est trop tôt pour dire quelles sont les différences sur la voiture car hier (jeudi) était la première vraie journée en piste. Il y a eu beaucoup de tests dont des tests assez extrêmes, mais c'est ce qu'il fallait faire. C'était une journée positive avec beaucoup de data à analyser. Aujourd'hui, on s'est concentré un peu plus sur le feeling."

L'année dernière, au Bahreïn, cela avait très bien commencé pour Ferrari. Charles Leclerc avait remporté le Grand Prix devant son coéquipier Carlos Sainz. Alors, bis repetita cette année ? "Très honnêtement il est trop tôt pour avoir un signe qui nous dit que cela va être pareil que l'année dernière. Le point principal pour l'instant est que les tests se passent très bien, on n'a pas eu de problème. Pendant ces trois jours d'essais, on va essayer de faire le plus de tours possible sans chercher forcément la performance sur laquelle on se concentrera la semaine prochaine. On essaie de comprendre la philosophie de la voiture, dans quelles conditions il faut la faire rouler."

Même s'il est encore tôt pour tirer des conclusions, les pilotes perçoivent, généralement, rapidement à quoi ressemblera leur saison. "Je ne suis pas du même avis, on ne peut pas comprendre où on en est après un ou deux tours dans une voiture. Aujourd'hui, toutes les équipes ne montrent pas réellement leur potentiel et il y a tellement de paramètres que l'on peut changer : le moteur, le poids de la voiture ou encore les différentes améliorations aérodynamiques qui arriveront avant la première course."

Le Monégasque se montre prudent pour le moment quant aux performances que lui et son écurie seront capables de réaliser. Nous en saurons un petit peu plus le 5 mars lors du Grand Prix de Bahreïn.