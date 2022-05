Charles Leclerc "dégoûté" de finir quatrième à Monaco : "On a carrément foutu cette victoire à la poubelle"

En pole position et leader autoritaire de "son" Grand Prix de Monaco après les premiers tours disputés sur une piste très humide, Charles Leclerc a perdu tout le bénéfice de son excellent début de course en passant des pneus "pluie" aux intermédiaires deux tours après le vainqueur, Sergio Pérez, et en étant bloqué derrière son coéquipier Carlos Sainz au moment de passer des intermédiaires aux slicks quelques minutes plus tard... Après lui avoir demandé de rentrer aux stands, la Scuderia Ferrari a changé d'avis et lui a dit de rester en piste, mais il était déjà trop tard...

"Je suis dégoûté, dégoûté !, a lancé Charles Leclerc à l’arrivée du Grand Prix de Monaco. J’avais fait tout ce qu’il fallait depuis le début de la course, et j’avais dit quatre tours avant de rentrer pour la première fois aux stands qu’on pouvait se diriger directement vers les slicks, mais peut-être pas tout de suite, qu’il fallait attendre un peu. C’est le team qui a pris la décision de me faire rentrer à ce moment-là, en pensant que c’était la meilleure chose pour moi. Mais ça ne l’était clairement pas. Aujourd’hui, je ne pouvais rien faire de plus. Tout était super brouillon aujourd’hui. On doit être aussi bons ici qu’ailleurs, ça ne va pas."

"Je ne sais pas trop quoi dire, c’est difficile à accepter, mais c’est comme ça, a repris le Monégasque, qui a rejoint pour la première fois l'arrivée de son Grand Prix... mais qui n'avait aucune envie de "fêter" ça. Il ne faut pas que ça arrive trop souvent cette saison, parce qu’aujourd’hui on avait tout pour gagner et on a carrément foutu cette victoire à la poubelle. Cela arrive encore une fois à la maison, ça fait mal, mais la saison est longue. On a la performance pour récupérer ça, mais on ne peut pas se permettre de faire des courses comme ça."