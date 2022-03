Charles Leclerc "déçu" d'avoir été battu par Max Verstappen malgré "beaucoup de plaisir" : "On a payé nos choix, il faudra se rattraper à Melbourne"

Privé d'une deuxième victoire consécutive dans les derniers tours du Grand Prix d'Arabie Saoudite, Charles Leclerc a savouré sa bagarre face à Max Verstappen, comme cela avait déjà été le cas une semaine plus tôt à Bahreïn.

Mais cette fois, avec des pneus en moins bon état, le pilote Ferrari n'a pas réussi à reprendre le dessus sur son rival de chez Red Bull. Deuxième et auteur à nouveau du tour le plus rapide en course, le Monégasque a toutefois augmenté son avance en tête du Championnat du Monde (45 points) sur son coéquipier Carlos Sainz (33 points).

"Je suis déçu, mais j'ai pris beaucoup de plaisir, et c'est ça qu'on veut en F1, a lancé Charles Leclerc au micro de la RTBF. On s'est fait plaisir, mais c'est décevant : on a été en tête pendant toute la course, et à la fin, il nous a manqué un petit quelque chose. On a payé le choix de l'appui qu'on a fait pour cette course. Mais bon, c'est comme ça, ça arrive, et on bossera pour essayer de se rattraper à Melbourne."