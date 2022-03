Charles Leclerc aux anges après sa victoire à Bahreïn : "Un doublé incroyable après deux années très difficiles"

Charles Leclerc a renoué ce dimanche à Bahreïn avec une victoire qui lui échappait depuis l'été 2019 et ses succès à Spa-Francorchamps et Monza. Le Monégasque, qui a réalisé le week-end parfait (pole position, victoire, tour le plus rapide), s'empare par la même occasion de la tête du Championnat du Monde (26 points), huit longueurs devant son coéquipier Carlos Sainz.

"Cette victoire, elle nous fait beaucoup de bien !, a souri Charles Leclerc après sa victoire. Je ne vais pas parler de cauchemar, mais ces deux dernières années, cela a vraiment été très difficile. Je savais qu’on bossait bien, que c’était une question de temps avant qu’on revienne aux avant-postes, et on a prouvé ce week-end qu’on a enfin une voiture pour se battre pour des victoires, cela fait vraiment plaisir. Mais c’est juste un premier pas, il y a 23 courses cette saison, même si aujourd’hui on peut sourire et être contents de notre journée. Ce début de saison, c’est juste incroyable. Même si ce n’était pas facile et même très difficiles à certains moments, on avait la course sous contrôle. Après la montée en piste de la safety car, j’ai vraiment pensé que ça allait être difficile pour nous. Mais on a bien géré et on réalise le doublé, c’est incroyable. C’est top de voir Mercedes sur le podium, mais c’est dommage pour Red Bull, ils étaient dans le coup jusqu’aux deux derniers tours. Mais ça fait partie du sport auto !"

Après le premier changement de pneus, Charles Leclerc et Max Verstappen, contraint à l'abandon en fin de course alors qu'il occupait la deuxième place, se sont livré une superbe bagarre. Le Néerlandais est passé en tête à l'entrée du premier virage à trois reprises, mais le Monégasque a, à chaque fois, réussi à prendre l'ascendant un peu plus tard !

"C’était chaud !, a avoué le vainqueur du Grand Prix. J’essayais de me placer à un endroit où je savais que je pouvais le redoubler avant le quatrième virage, et ça a marché à chaque fois. Je freinais très tôt pour passer derrière lui à la détection du DRS, et ainsi, j’avais le DRS pour la ligne droite qui suivait. Ensuite, je relâchais les freins pour le pousser à avoir une mauvaise sortie à la sortie du premier virage, et ça a marché trois fois ! J’étais vraiment content, et dès que j’ai eu un petit peu plus de marge, c’était plus facile à gérer. Pendant ces trois tours-là, on déchargeait beaucoup la batterie et j’avais du mal à la recharger, c’était donc assez difficile à gérer."