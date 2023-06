Charles Leclerc au sujet de la contre-performance en Espagne : “On n’a pas trouvé d’explication, c’est peut-être le plus inquiétant “

En Espagne, Charles Leclerc a vécu un week-end particulièrement compliqué. Éliminé dès la Q1 (19e) en qualification sans véritable explication, le Monégasque a dû se contenter de la 11e place en course.



“La difficulté c’est que la fenêtre de fonctionnement optimale des pneus et de notre voiture en général est particulièrement étroite, et à Barcelone, nous étions à côté de la plaque sur les deux plans. Donc il faut qu’on parvienne à trouver des réglages qui conviennent mieux au “package “que nous avons actuellement. Ici, au Canada, nous n’avons pas spécialement de nouvelles évolutions, donc je n’attends aucun miracle. Red Bull sera encore très fort ce week-end, Aston Martin devrait l’être également, et puis difficile de dire où se situera Mercedes par rapport à nous.“



Barcelone n’était finalement que la confirmation de ce début de saison particulièrement compliqué où la Scuderia n’a signé qu’un seul podium en sept courses (3e place pour Leclerc à Bakou).



“Personne dans l’équipe n’est satisfait de notre performance, poursuit Leclerc. On est très loin de nos attentes et de nos espoirs du début de saison. En Espagne, je n’étais pas le seul à souffrir en qualifications, mais il faut que l’on comprenne les raisons et pour le moment on n’y arrive pas, donc ça c’est un peu plus inquiétant. Il faudra en tout cas qu’on amène des évolutions le plus rapidement possible pour réduire l’écart avec les équipes devant et particulièrement en rythme de course parce que si j’ai souffert le samedi, ma course le dimanche n’était pas beaucoup mieux. Et même si on regarde du côté de mon équipier Carlos Sainz, sa qualif’ était bonne et le dimanche il a souffert en rythme de course.“