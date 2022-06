Charles interprète "To Die For" de Sam Smith en exclusivité dans Le 8/9

Il y a quelques semaines, Charles sortait le clip de Miss You When You Are There, à cette occasion elle passe dans Le 8/9 pour interpréter son dernier single mais aussi le titre To Die For de Sam Smith.

Vous connaissez probablement Charles qui, depuis sa victoire à The Voice Belgique, ne cesse d’enchaîner les succès. Après des tubes comme Wasted Time et Without You, plus de six millions de streams avec son EP Falling While Rising, une pub sur Time Square, Charles a sorti il y a quelques semaines son premier album : Until We Meet Again.

Un nouveau chapitre s’ouvre pour la jeune chanteuse avec ce premier album, une évolution qu’elle marque notamment par un changement de couleur de cheveux puisqu’elle est passée de blonde à rouge, elle nous propose donc une couleur et un album plus affirmés.