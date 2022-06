Charles interprète "Miss You When You’re There" dans le Réveil de Tipik

Bien que Charles ne pensait qu’à écrire de nouvelles chansons, son nouvel opus de 11 titres, "Until We Meet Again", a vu le jour en l’espace de 8 mois seulement. "En fait, il s’est passé plein de choses dans ma vie. Et du coup, j’ai eu plein de trucs à raconter " a déclaré la gagnante de la 8e saison de The Voice Belgique.