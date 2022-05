Charles interprète, en live, un des titres de son album dans le 8/9

Depuis ses débuts, Charles réalise un parcours sans fautes. Une victoire à The Voice Belgique, des tubes comme "Wasted Time" et "Without You", plus de six millions de streams avec son EP "Falling While Rising", une pub sur Time Square et la liste est encore longue…

Trois ans après ses premières notes dans l’émission belge, elle présente son tout premier album : Until We Meet Again dans lequel on retrouve "Never Fair" et "Miss You When You’re". 8 heures après sa sortie officielle, la chanteuse se confie sur les sentiments qu’elle ressent…

" Je suis un peu fatiguée mais c’est trop bien car c’est un peu un aboutissement et un rêve qui se réalise. Je ne pensais jamais sortir un album et là, il est sorti. En plus en vinyle, en physique et en CD aussi, c’est un peu hallucinant ! "