Charles III : programme musical du couronnement d’un roi mélomane

Durant le pré-service, Brighter Visions Shine Afar, une ouverture composée par Judith Weir — compositrice et maître de musique de la reine Elisabeth II et maintenant du roi Charles III — sera la première performance de l’Orchestre du Couronnement, dirigé par Sir Antonio Pappano, directeur musical du Royal Opera House. La compositrice Judith Weir précise au sujet de cette nouvelle composition : "L’ouverture du morceau met en lumière les cors, un instrument historiquement associé à la noblesse dans la musique et les arts. Le titre emprunté à l’hymne de Noël 'Angels from the Realms of Glory' et les gammes ascendantes optimistes de la musique suggèrent un renouveau et un espoir pour l’avenir".

La compositrice Sarah Class a également composé une œuvre pour l’occasion. Compositrice de musiques de films mais aussi de documentaires, elle publie son premier album classique en 2020. En 2022, son second album incluait une commande du Roi Charles III, un thème musical pour son projet de développement durable Terra Carta. Le clip de Rhythm Of The Earth avait été présenté pour la première fois en 2021 lors de la COP26 à Glasgow.

Parmi les autres compositeurs sollicités pour l’occasion, Nigel Hess, Tarik O’Regan, Roxanna Panufnik, Roderick Williams, Iain Farrington, ou encore Shirley J. Thompson. Debbie Wiseman, compositrice britannique de musiques de films et de documentaires, ayant déjà participé aux dernières cérémonies de jubilé de la Reine Elisabeth II, a également été missionnée pour la création de deux œuvres chorales.

Andrew Lloyd Weber, que l’on connaît pour les partitions des iconiques Cats, Jesus Christ Superstar ou encore Le Fantôme de l’Opéra, proposera un nouvel hymne de couronnement. Make a Joyful Noise pour chœur et orgue, inclura des textes du Psaume 98, appelant le monde à "chanter la gloire de l’Eternel triomphant". Le compositeur britannique de musiques de films Patrick Doyle — qui signa en 2005 la bande originale du quatrième film sur le plus anglais des sorciers, Harry Potter et la Coupe de Feu — composera également une Marche de couronnement qui sera le dernier élément musical du pré-couronnement.