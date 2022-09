Charles III, Georges VI, Victoria, Henri VIII... l'importance des patronymes royaux en Angleterre

Par ailleurs, Charles II meurt sans héritier. Pourtant, il était particulièrement libertin : s’il n’a pas eu d’enfant légitime, il en a eu une douzaine avec ses nombreuses maîtresses.

Et ironie de l’histoire... le jour où William, le fils de Charles III, montera sur le trône, il sera un lointain descendant de Charles II. Car si l’on remonte très loin dans l’arbre généalogique de la mère de William, la princesse Diana, on trouvera le duc de Grafton qui est le fils illégitime de Charles II et de Barbara Villiers. Finalement, l’aristocratie britannique est un petit monde.

Morale de l’histoire, on comprend qu’à 73 ans, Charles n’avait pas envie de changer de prénom. Ce n’est sans doute pas le plus glorieux nom de l’histoire de la monarchie britannique, mais on se dira que le prénom ne fait pas l'homme, ni la fonction.