Charles III arrivé à Paris pour sa première visite d’État en France

Après un premier rendez-vous manqué il y a six mois, le roi Charles III a entamé mercredi une visite d’État de trois jours en France, empreinte de solennité et de faste, pour célébrer la relance de l’amitié franco-britannique après les turbulences du Brexit.

L’avion royal, aux couleurs de l’Union Jack, a atterri vers 14h00 à l’aéroport parisien d’Orly où Charles III, 74 ans, et Camilla, 76 ans, vêtue de rose et coiffée d’un chapeau assorti aux allures de béret, ont été accueillis par la Première ministre Elisabeth Borne.

Charles III et Camilla sont désormais attendus par le président français Emmanuel Macron et son épouse Brigitte à l’Arc de Triomphe à 14h45 pour une cérémonie de ravivage de la flamme sur la tombe du Soldat inconnu, suivie d’une descente des Champs-Élysées. La Patrouille de France et les Red Arrows, la patrouille acrobatique de la Royal Air Force, effectueront un passage conjoint dans le ciel parisien.

Le Roi et le président emprunteront ensuite l’avenue la "plus célèbre du monde" à bord d’une Citroën DS7 décapotable escortée par 136 chevaux de la Garde républicaine pour rejoindre le Palais de l’Élysée où ils auront un entretien en tête-à-tête.

En mars, la visite de Charles III en France, qui aurait dû être sa première visite en tant que Roi à l’étranger, avait dû être annulée à la dernière minute sur fond de violentes manifestations en France contre la réforme des retraites. Il s’était finalement rendu à Berlin.

Six mois plus tard, le calme est revenu et l’heure est de nouveau à "l’Entente cordiale", ou concorde franco-britannique, dont les 120 ans seront célébrés en avril.