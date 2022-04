Charles gagnante de la saison 8 de The Voice Belgique partage la scène avec les talents !

Depuis sa victoire lors de la huitième saison de The Voice Belgique, Charles ne cesse de faire parler de soi grâce à son talent et son style atypique. Originale et déterminée, la jeune artiste possède déjà une expérience solide de la scène.

En 2021, elle dévoile son premier EP contenant les titres "Riddle", "Far Gone", et "Without you" qui deviennent rapidement des tubes. Elle a notamment coécrit le titre représentant la Belgique à l’Eurovision en 2021 et interprété par le célèbre groupe Hooverphonic. De plus, l'ancienne gagnante a même eu la chance de voir sa promo affichée sur Times Square en mai dernier !

Charles revient ce soir sur la scène de The Voice Belgique à l’occasion de la demi-finale pour chanter en compagnie de la nouvelle génération de Talents, Sekina (Team Black M) et Valentine (Team Typh Barrow). C’est sur son titre succès "Without You" que l’artiste a partagé la scène avec les talents. Sorti en 2021, son single a été coécrit avec le gagnant de l’édition 2019 de The Voice Van Vlanderen, IBE. Un titre que l’artiste interprète ce soir à cœur ouvert !