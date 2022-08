Charles était de passage au studio de Tipik à Ronquières

Romain a reçu la chanteuse Charles au studio Tipik à Ronquières.

Dès ses débuts, l’artiste Belge fait un parcours sans fautes avec ses hits " Wasted time ", " Without you " et elle accumule plus de 6 millions de streams avec son EP " Falling while rising " sorti en 2020.

Nous avons déjà tous entendu parler de Charles pour son portrait en format XXL sur un billboard à Times Square à New York, pour l’écriture du single Eurovision pour Hooverphonic, pour ses collaborations avec Chuki Beats, Sofiane Pamart ou encore Konoba, mais surtout pour ses concerts explosifs et sa musique envoûtante.

En mai 2022, Charles nous épate une fois de plus avec son album “Until We Meet Again” qui retrace la métamorphose de son parcours.

Retrouvez-la le 20 octobre à l'Ancienne Belgique à Bruxelles!