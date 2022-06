Charles envoûtante avec son titre "Miss you when you’re there" en piano voix sur VivaCité

Accompagnée de son piano, la chanteuse Charles a interprété un titre de son premier album, l’envoûtant "Miss you when you’re there", dont le clip a été tourné à la gare de Mons, avant de chanter son tout premier single "Wasted time" lors de la Session privée de VivaCité.

C’est au studio bruxellois de l’ICP que VivaCité a organisé sa dernière Session privée, une émission à découvrir en intégralité ce samedi 25 juin de 18h à 20h. Un endroit que Charles connaît bien puisque c’est dans ce studio mythique qu’elle y a enregistré son premier album studio "Until we meet again", sorti il y a juste un mois, et dont elle a livré un extrait en live. Un retour à la maison en quelque sorte, pour le plus grand plaisir de nos oreilles !

Ecoutez dès maintenant les deux prestations live et rendez-vous samedi à l’antenne de VivaCité pour écouter l’émission complète avec Christophe Willem (qui a notamment dévoilé un titre inédit), mais aussi Rori, ML et Mentissa.