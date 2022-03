Charles donne des frissons au 8/9 en chantant en live "Never Fair", single annonciateur de son 1er album

Charles était l'invitée du 8/9 pour présenter et interpréter en live son nouveau single Never Fair qui a hypnotisé et rempli d'émotion Cyril et ses chroniqueurs.

Après Wasted Time et Without You, Charles vous présente son nouvel single : Never Fair. Un titre annonciateur d’un album à venir dans le courant de l’année.

Cette chanson parle d’un amour non réciproque. D’un commun accord, deux personnes décident de se mettre ensemble, l’un prévient l’autre qu’il ne veut pas d’une relation sérieuse. L’autre approuve mais tombe évidemment amoureux...

En concert :