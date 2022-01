Charles dévoile la date de sortie de son prochain single et annonce l’arrivée de son premier album

Déjà trois ans que Charles s’est présentée aux blind auditions de The Voice Belgique. Sans le savoir ce jour-là, Charlotte Foret de son vrai nom démarrait sa carrière musicale, récoltant les buzz des quatre coachs. Ce moment reste gravé dans sa mémoire :

C’est le début de tout ce blind : si je n’avais pas fait cela et participé à l’émission, je ne serais pas là où j’en suis maintenant.

Depuis 2020, la protégée de Matthew Irons a enchaîné les singles sur un premier EP Falling While Rising, qui ont connu leur petit succès : l’obscur Wasted Time, le mélancolique Without You, ou encore l’entraînant Far Gone.

Et ce n’est pas fini ! L’album sort aussi prochainement a dévoilé la chanteuse en exclusivité : entre avril et mai… et le premier single de ce disque sera dans les bacs le 28 janvier.