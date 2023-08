Charles De Ketelaere se relance à l’Atalanta : "La bonne opportunité au bon moment"

C’était attendu, c’est désormais officiel. Après une petite saison à l’AC Milan, Charles De Ketelaere plie bagage et rejoint l’Atalanta. Le Diable Rouge (12 sélections) débarque sous forme de prêt avec option d’achat.

L’ex-pépite du Club Bruges a vécu une première saison à l’étranger plus que compliquée. Loin de la Venise du nord, "CDK" n’a jamais semblé en pleine possession de ses moyens. L’AC Milan était peut-être un défi trop grand pour De Ketelaere. Peut-être a-t-il fait le grand saut trop tôt…

Chez les Rossoneri, le Belge aura pris part à 40 rencontres (pour seulement 1480 minutes, soit 37' minutes par match), avec un bilan de… zéro but et une passe décisive. Des statistiques insuffisantes pour un attaquant/milieu offensif arrivé pour 35M d’euros.

À 22 ans, De Ketelaere va donc désormais tenter de se relancer à l’Atalanta, qui disputera l’Europa League la saison prochaine.

"J’ai décidé de venir à l’Atalanta et à Bergame car je pense que c’était la bonne opportunité au bon moment. Je vais pouvoir beaucoup jouer ici, c’est bon pour moi. Quand j’affrontais l’Atalanta avec l’AC Milan, mon sentiment était que l’Atalanta était une équipe avec tant d’énergie et de qualités. J’ai parlé avec l’entraîneur et il m’a dit qu’il était heureux que je sois venu. C’est également mon cas. Je pense que notre futur sera beau", a-t-il notamment déclaré pour les médias du club.