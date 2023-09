Charles De Ketelaere renait à l'Atalanta : "Je retrouve petit à petit la meilleure version de moi-même"

Prêté par l'AC Milan à l'Atalanta pour cette saison, Charles De Ketelaere a retrouvé des couleurs. Le gaucher de 22 ans s'est présenté face à la presse lors du rassemblement des Diables Rouges.

"Je suis très heureux d’avoir fait ce choix lors du mercato. La saison dernière a été difficile, mais j’ai appris pas mal de choses malgré tout. Tactiquement par exemple : on joue différemment de ce que j’avais connu à Bruges. On évolue autrement durant les possessions de balle aussi. Ce n’était pas évident, mais il vaut mieux se concentrer sur ses performances, ne pas trop écouter ce qu’on dit à gauche et à droite. Quand j’ai vu mon temps de jeu, j’ai compris qu’il valait mieux essayer d'aller en chercher ailleurs. L’Atalanta semblait rapidement être une bonne solution. On joue avec deux attaquants, je peux être un des deux. Vous savez, on apprend dans chaque situation ou chaque rencontre. Beaucoup de facteurs entrent en ligne de compte quand tu changes de championnat : la langue, le niveau du championnat, etc", a précisé CDK.