Charles De Ketelaere remercie le FC Bruges : "Merci de m’avoir permis de réaliser mes rêves"

L’officialisation de Charles De Ketelaere à l’AC Milan est imminente mais n’est plus un secret pour personne. Le diable rouge a publié un message sur ses réseaux sociaux pour dire au revoir à son club de toujours, le FC Bruges.

"Je veux remercier le Club Bruges de m’avoir donné l’opportunité, depuis que je suis enfant, de faire partie des leurs, de m’avoir permis de réaliser mes rêves, de m’avoir formé en tant que joueur professionnel. Merci beaucoup pour tout !"

De Ketelaere a toujours évolué à Bruges et a d’ailleurs partagé deux photos de lui sous le maillot du Club avec ce message d’au revoir, l’une alors qu’il était tout petit et l’autre très récente où il soulève le trophée de la Supercoupe de Belgique. Une boucle bouclée pour le Diable qui va découvrir un nouveau club et un nouveau championnat à 21 ans.