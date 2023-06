Charles De Ketelaere : "je suis là pour aider l’équipe et pour prendre de la confiance"

Charles De Ketelaere fait un retour avec les U21 afin de prendre du temps de jeu et de retrouver un peu de confiance après une première saison pas si évidente que ça à l’AC Milan. L’ancien du Club Bruges est cependant content d’être à l’Euro Espoirs.

Alors qu’il compte déjà 12 sélections avec les Diables Rouges et même quelques minutes lors de la dernière Coupe du monde, Charles De Ketelaere fait bel et bien partie du groupe qui joue l’Euro Espoirs. Le joueur de l’AC Milan était d’ailleurs d’accord pour redescendre comme il l’explique au micro de Lancelot Meulewaeter.

"Je suis là pour aider l’équipe, mais aussi pour moi et pour prendre la confiance. On a parlé avec Dominico Tedesco et Jacky Mathijssen. Tout le monde pensait que c’était la meilleure option pour moi de disputer l’Euro espoirs, donc je suis venu."

D’autant plus que Charles avait déjà disputé quelques rencontres qualificatives et connaît donc bien le groupe. Et il ne veut pas se prendre pour un joueur plus fort que les autres : "j’avais joué contre le Kazakhstan et la Turquie et je connais tout le monde. Notamment Openda. J’aime bien jouer avec lui. Il pèse sur la défense avec sa vitesse et c’est facile de jouer avec un tel joueur. Mais on a aussi d’autres attaquants dans le groupe. Et puis, j’espère montrer sur le terrain ma valeur. Mais tout le monde est sur le même pied pour moi et c’est bien pour avancer dans le tournoi. C’est important qu’un joueur ne se trouve pas trop important par rapport aux autres."

Si la saison à l’AC Milan n’a pas été des meilleures, De Ketelaere est cependant focus sur l’Euro Espoirs : "je ne suis pas ici pour changer d’air, mais pour aider l’équipe. Mon avenir ? Mon avenir ? C’est pour après la compétition, mais je ne sais pas si ça doit être une question", conclut De Ketelaere.