Charles De Ketelaere inscrit un triplé en amical avec l'AC Milan

La nouvelle saison de Serie A est sur le point de commencer et les clubs disputent leurs dernières rencontres amicales pour préparer l'exercice à venir. Charles De Ketelaere va donc pouvoir découvrir ce championnat avec son nouveau club, l'AC Milan, où joueront aussi Divock Origi et Alexis Saelaemakers.

De Ketelaere, dont l'arrivée réjouit de nombreux Milanais, a reçu déjà quelques minutes de jeu dans les matches amicaux. Et pour sa deuxième rencontre, le Belge a inscrit son premier but pour les Rossoneri ce dimanche matin. Le premier (sur penalty), mais également le deuxième et le troisième puisqu'il s'est offert un triplé dans cette rencontre remportée 5-0 face à l'US Pergolettese (Serie C). Une bonne petite mise en jambes pour l'ex-Brugeois alors que les fans ont hâte de le voir en action.

L'AC Milan et ses Belges inaugureront la nouvelle saison de Serie A face à l'Udinese, samedi prochain.