Charles De Ketelaere en route vers un nouveau défi : un accord proche d’être trouvé avec l’Atalanta

Sur une voie de garage du côté du Milan AC, Charles De Ketelaere pourrait bien quitter le club lombard après une petite saison. Selon La Gazzetta dello Sport, les Rossoneri auraient trouvé un accord avec l’Atalanta pour un prêt avec option d’achat du joueur qui doit encore donner son accord.

Aucun but, une passe décisive. Le bilan de CDK dans sa première saison au Milan AC a été extrêmement compliqué pour l’ancien joueur de Bruges qui n’a pas su démontrer que le club lombard ne s’était pas trompé en mettant 35M€ sur la table. Un an après, son avenir semble s’assombrir et un départ est plus que jamais à l’ordre du jour.

La Gazzetta annonce que Milan aurait trouvé un accord avec l’Atalanta sur base d’un prêt payant avec option d’achat. Il ne manquerait donc plus que l’accord du joueur pour voir le transfert se réaliser. Un transfert qui semble faire sens dans une équipe très compétitive en Italie avec une pression largement inférieure.