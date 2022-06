Charles De Ketelaere en route pour l’AC Milan ? La piste se réchauffe

Le Directeur Sportif des Rossoneri, l’ex-idole locale Paolo Maldini, aurait les yeux de Chimène pour le joueur brugeois. Flexible et polyvalent (il peut joueur en meneur, dans le couloir, comme avant-centre et comme deuxième attaquant), Charles De Ketelaere serait destiné à endosser les rênes de l’équipe milanaise où les cadres techniques le verraient avant tout comme un 10 – raison pour laquelle le Flandrien est affublé d’un grand " 10 " en couverture du quotidien transalpin.

S’il venait à rejoint San Siro, De Ketelaere serait le deuxième Belge à se parer de rouge et noir cette saison puisqu’Alexis Saelemaekers siège déjà depuis deux ans dans le vestiaire de l’AC Milan. Et, qui sait, bientôt d’un troisième Diable Rouge dans la capitale lombarde car le nom de Romelu Lukaku est de plus en plus évoqué, en vue d’un retour à San Siro… mais cette fois dans le dug-out de l’Inter. Sans compter que l’AC Milan, toujours lui, serait aussi intéressé par le CV de Divock Origi, qui va quitter Liverpool.