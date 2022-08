Charles de Ketelaere au Milan AC, c’est officiel

La fumée blanche ne règne aujourd’hui pas sur le Vatican mais bien sur le Duomo de Milan : Charles de Ketelaere est un Rossonero. Depuis ce lundi soir, et le passage du Belge en Lombardie, accueilli par une foule de supporters, la signature ne faisait plus de doute. Elle est maintenant officielle. Le Belge a signé pour 5 ans et portera le numéro 90.

Le feuilleton durait depuis des semaines, et défrayait la chronique en Italie. Les directions du FC Bruges et de l’AC Milan ont mis du temps à trouver un accord pour le transfert de la pépite Blauw en Zwart. Le club anglais de Leeds United s’était invité dans la danse, en proposant un montant supérieur à celui offert par le champion d’Italie en titre pour de Ketelaere, mais ce dernier a préféré réaliser son rêve et rejoindre le club sept fois champion d’Europe.

Comme annoncé dans la presse italienne, Le FC Bruges recevra une indemnité de transfert d’un montant approchant les 32 millions d’euros, avec 3 millions supplémentaires de bonus.

L’international belge (8 sélections, 1 but) exposera donc son talent aux yeux des tifosi à San Siro.