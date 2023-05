Charles De Ketelaere a (sans doute) un avenir à Milan : "Il faut laisser aux jeunes le temps de grandir"

Transféré en Italie en août dernier, Charles De Ketelaere n'a pas vécu la saison dont il rêvait du côté de l'AC Milan. Le Golden Boy du FC Bruges a vu son temps de jeu diminuer au fil des mois et ses statistiques ne jouent pas en sa faveur : 39 apparitions avec les Rossoneri, un assist et pas le moindre but alors qu'il ne reste que deux matches de Serie A à disputer.

Certains parlent de flop et évoquent déjà un prêt dans des clubs italiens moins huppés. Mais pour Stefano Pioli, l'entraîneur de l'AC Milan, tout cela est prématuré.

"Il nous reste deux matches importants à jouer, ce n'est pas à l'ordre du jour, a précisé le technicien italien à DAZN. Il a grandi depuis son arrivée ici, mais paradoxalement, il a moins souvent l'occasion de s'exprimer qu'en début de saison, lorsqu'il n'était pas complètement prêt. Il a rencontré plus de difficultés que ce à quoi on s'attendait, mais nous sommes convaincus de son potentiel. On a tendance à l'oublier, mais de grands joueurs comme Sandro Tonali et Rafael Leão ont eux aussi connu des difficultés à leurs débuts ici. Quand un jeune talent arrive à Milan, il faut lui laisser le temps pour grandir et s'habituer à ce nouvel environnement."

Le destin de Charles De Ketelaere, barré par Brahim Díaz, prêté par le Real Madrid, au poste de milieu offensif, est sans doute lié à celui de l'Espagnol. Et CDK, 22 ans seulement, ne devra pas agir dans la précipitation après le premier véritable contrecoup de sa jeune carrière.