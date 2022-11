Charles Dantzig : "Proust a écrit un roman d'aventures, l'aventure de la création "

Proust se met dans la position d'un goï pour parler des Juifs ; le narrateur n'est pas juif. Ce qui lui permet de révéler ce que disent les goïs sur les Juifs, donc éventuellement d'en parler en mal.

"Mais je ne vois pas comment on pourrait accuser d'être antisémite un écrivain qui, d'autre part, dans sa vie, a signé la première pétition pour Alfred Dreyfus et assisté au procès de Rennes, et s'est passionné pour ça et le raconte dans son livre, explique Charles Dantzig. (...) Proust - je ne sais pas s'il l'a fait exprès ou pas - invente une espèce d'humour ashkénaze juif new-yorkais, où les premiers à se moquer des Juifs sont les Juifs, mais ce qu'eux peuvent faire, puisqu'ils sont juifs."

On a brocardé Proust pour son homosexualité, plus que pour sa judaïté. "C'est que les hommes ne peuvent pas haïr deux choses à la fois", écrit Charles Dantzig. Quand il a eu son prix Goncourt en 1919, il a été la cible de persiflages et de ricanements. Ce n'était pas un Goncourt triomphal...