Charles chante son nouveau titre dans la Tipik Liveroom

Il faut dire que l’accueil réservé à son single "Wasted Time" était plutôt impressionnant. Par-dessus tout, Charles a réussi à ne jamais décevoir ou se faire oublier. En 2021, l’artiste a été sur-productive en sortant un EP, une collab avec Konoba et Léo Nocta, en peaufinant ses lives pour être prête le jour de la grande réouverture, en enchaînant les interviews avec les médias de tout le pays, en imposant une direction artistique réfléchie et cohérente : Charles est une artiste qui souhaite faire sa place et qui sait comment s’y prendre.