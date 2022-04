Charles Berling : la fiction est une drogue dure

Charles Berling voit le jour le 30 avril 1958 dans le Val de Marne. Il est le quatrième d'une fratrie de six enfants. Son père est médecin militaire et sa mère, née à Meknès au Maroc, est prof d'anglais avant de ne se consacrer qu'à son foyer. La famille suit les affectations professionnelles du père : Brest, Tahiti, Moorea avant de revenir définitivement à Toulon. Charles a quatorze ans.

Lui qui aime depuis toujours faire le pitre simplement pour exister au sein de sa famille, commence à s'intéresser à l'art dramatique à 15 ans quand son frère l'emmène à l'atelier de théâtre de leur lycée. Le bac en poche, il refuse de faire le conservatoire à cause du mot, il n'aime pas ce qui conserve. Direction Bruxelles et plus particulièrement, l’Insas où il étudie le théâtre pendant trois ans. C'est en Belgique qu'il dit avoir acquis le goût de l’éclectisme :

Là-bas, les gens sont plus ouverts, rien à voir avec le sectarisme français.

Charles Berling a déjà 36 ans et une belle carrière théâtrale derrière lui quand le grand public le découvre dans " Nelly et Monsieur Arnaud " de Claude Sautet puis dans " Ridicule " de Patrice Leconte en 1996.