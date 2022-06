Charles, ancienne gagnante de The Voice Belgique, dévoile le clip de "Miss You When You’re There"

Il y a quelques semaines, Charles dévoilait son premier album intitulé "Until We Meet Again". Après un premier EP, qui a été marqué par les succès de "Far Gone" et "Without Gone", Charles revient et sort "Miss You When You’re There" deuxième extrait de son nouvel album. Dans ce titre composé avec Matthew Irons, son ancien coach lors de son aventure The Voice, Egil "Ziggy" Franzen et Romain Descampe, Charles évoque l’instant où l’on voit la flamme de l’amour s’éteindre chez l’autre.