Charleroi, ville verte : focus sur l'entretien des arbres remarquables

Le nom de Charleroi évoque le plus souvent des paysages industriels et urbains mais le "Pays Noir", comme on l'appelle, est pourtant aussi très vert. La plus grande ville de Wallonie comporte une vingtaine de parcs et espaces verts avec pas moins de 20.000 arbres dont 4000 ont été jugés "remarquables" et sont donc classés. Un riche patrimoine arboré qui nécessite néanmoins une attention particulière. Les services de la Ville reçoivent donc régulièrement du renfort d'experts de la cellule Hainaut développement pour les aider à entretenir ces arbres majestueux. Reportage à Monceau-sur-Sambre, dans l'un des plus beaux parcs de la ville, en compagnie de ces équipes de professionnels.