Charleroi, ville hôte du championnat d’Europe du inline hockey

Le roller hockey ou inline hockey ressemble à son petit cousin, le hockey sur glace. La principale différence réside dans les patins qui sont équipés de roulettes et non de lames. La composition d’équipe change elle aussi puisqu’elle est constituée de cinq joueurs (deux défenseurs, deux attaquants et un gardien) au lieu de six. Le terrain est quant à lui légèrement plus petit. "Il n’y a pas d’enjeu, il n’y a pas de contact non plus. C’est un sport qui privilégie la technique plutôt que le jeu plus en force", ajoute Thierry Leenders.